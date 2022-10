Chi è Eleazaro Rossi | il comico nel cast de Le Iene | carriera | fidanzata | curiosità

Leggi su tpi

(Di martedì 18 ottobre 2022) Chi è, ilnelde Le? Volto della stand up comedy italiana,è diventato noto grazie ai suoi monologhi irriverenti. Nato a Forlimpopoli (provincia di Forlì-Cesena) nel 1982, si è appassionato di teatro sin da piccolo tanto che a 5 anni ha recitato alcuni monologhi biblici. Al grande pubblico si è fatto conoscere tramite il canale YouTube di Comedy Central su cui ha pubblicato diversi video che affrontano le più svariate tematiche. Dalla femminilità alle relazioni uomo/donna fino alla paternità. Dal web si è poi spostato sul palco, recitandovi per la prima volta il 30 aprile 2018. Così ha raccontato la sua prima esperienza live: “Scrivevo stand-up grossomodo dal 2010 ma in quell’occasione mi sono reso conto che la stragrande ...