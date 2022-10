VIDEO Morata e gli scherzi ad Alice | poi ascoltano Oriana Sabatini

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Mattinata di relax per Alvaroinsieme alla moglieCampello. In autoe cantano il singolo di

Mattinata di relax per Alvaroinsieme alla moglie Alice Campello. In auto ascoltano e cantano il singolo di Oriana Sabatini, fidanzata di ...L'incontro, a cura dell'Associazione Culturale Olimpiadi Ferrara, sarà introdotto da ... La presentazione potrà essere seguita anche in direttasul canale youtube Archibiblio web . LA ...In auto, però, la coppia si unisce ascoltando e cantando l'amica Oriana Sabatini, fidanzata di Paulo Dybala. (da alvaromorata Instagram) ...Siviglia - Atletico Madrid highlights e gol, ecco le immagini della sfida di Liga. I Colchoneros si impongono con il risultato di 0-2 ...