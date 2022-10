Pallone d' oro 2022 | Benzema vincitore La classifica e i premi - Sport - Calcio - quotidiano net

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Leao 14esimo, Vlahovic 17esimo, Ronaldo solo 20esimo. Alexia Putellas miglior giocatrice per il secondo anno consecutivo. A Lewandoski ilo come miglior realizzatore. Il 18enne del Barca Gavi ...

d'2022, Karim Benzema riceve il premio di France Football: primo trionfo per il centravanti francese Come prevedibile, Karim Benzema è ild'2022. Il centravanti francese, ...Con la sua quattordicesima posizione, Rafael Leao è il miglior "italiano" ald'2022 . L'esterno portoghese del Milan fa meglio del compagno di squadra, Mike Maignan , venticinquesimo. Diciassettesimo, Dusan Vlahovic per la sua stagione divisa tra Fiorentina e ...Il Presidente del Settore Tecnico FIGC Demetrio Albertini, intervenuto al Gran Galà del calcio 2022, dice la sua sul Pallone d'Oro.A Parigi è stato emesso il verdetto finale, Zinedine Zidane ha annunciato il vincitore del Pallone d'Oro 2022: Karim Benzema. Il bomber del Real Madrid, autore nella scorsa stagione di ...