Libia | chi c’è dietro gli scontri a Tripoli?

(Di lunedì 17 ottobre 2022), la capitale della. E’ una torrida giornata di estate del 27 agosto nell’ex Jamahiriya del defunto colonello Muammar Gheddafi. I servizi segreti delle potenze straniere interessate al petrolio libico sono in fibrillazione: sta per succedere qualcosa di importante nel Paese perennemente diviso tra due amministrazioni rivali. Una coalizione armata è in procinto di InsideOver.

Voci Globali

... a discutere di marce (su Roma o per la pace), afarà (e come) l'opposizione, ad osannare ...delle questioni strategiche e logistiche per l'approvvigionamento nazionale (ad esempio lae il ...c'era allora dietro questo 'fantasma'è la mente dietro Mark Caltagirone Eliana ... noto inper la costruzione di oleodotti e con cantieri in Corsica. Non c'è mai stata traccia di tutto ... Accordi Italia-Libia, 5 anni di morte e sofferenza nel Mediterraneo Il Memorandum d’Intesa siglato nel 2017 dal Governo italiano sta per rinnovarsi automaticamente per altri tre anni. Dalla sua firma si è assistito a un drammatico peggioramento del rispetto dei diritt ...1. Cambiano le maggioranze di governo, ma si rinnovano gli accordi con la “Libia”, che non esiste come Stato unitario e proseguono le prassi di abbandono ...