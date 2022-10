Bámigbóyè | l’intaglio e la ritualità della Nigeria del 1900

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 17 ottobre 2022) La mostra: a master sculptor of the Yorùbá tradition offre un approfondimento dell’arte delna. Allestita a Yale University Art Gallery fino all’8 gennaio 2023 è un percorso nella vita e nelle opere di un artista che ha trovato mecenati che hanno portato i suoi lavori all’estero. Karimah Ashadu in Plateau parla di indipendenza