Assassinio Lola Daviet | 4 algerini in manette | si indaga per stupro e torture sulla 12enne

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Parigi, 17 ott — Si chiama Dahbia, ha 24 anni ed è algerina la donna sospettata di aver ucciso, sgozzandola probabilmente dopo averla torturata, la dodicenneè stata trovata nella tarda serata di venerdì scorso legata in un baule, con la testa quasi staccata dal corpo, nel cortile del palazzo dove abitava nel 19° arrondissement a Parigi., 4inper il brutaleDahbia B. è ufficialmenteta assieme ad un’altra algerina, Amine, di 33 anni, e ad altri due connazionali sospettati di avere aiutato e coperto la donna. Tutti e quattro si trovano in stato di fermo. Un delitto atroce e per ora inspiegabile, per cui la Procura di Parigi ha ipotizzato i reati di ...

Un gruppo di emarginati, una donna squilibrata, unnato senza un vero movente: questa la pista che si sta facendo strada fra gli inquirenti per la morte dei, la 12enne sgozzata venerd a Parigi mentre tornava da scuola a casa. L'...L'inchiesta aperta dalla Procura di Parigi ipotizza i reati di, stupro e atti di tortura. Gli indagati sono un gruppo di senzatetto Per l'omicidio diè stata fermata una donna, Dahbia ...Proseguono a Parigi le indagini sulla terribile uccisione di Lola Daviet, dodicenne il cui corpo è stato rinvenuto, venerdì sera, dentro un baule nei pressi del condominio in cui abitava. A fare la ma ...Quattro persone restano in stato di fermo a Parigi per l'assassinio della 12enne Lola, ritrovata senza vita in un baule venerdì scorso. Secondo quanto riporta ...