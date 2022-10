Il Post

In seguito, sono arrivate assicurazioni da politici ed 'esperti' che l'inflazione sarebbetransitoria . Pochi mesi dopo, quando l'inflazione è diventata più difficile da nascondere, la brutale ...Per far fronte ai debiti, Bitfarm , ad esempio, ècotretta a giugno a vendere la metà dei bitcoin in suo possesso. D'altra parte, i costi crescenti mettono a dura prova la gestione di molti ... C’è stata un’alluvione a Creta: due persone sono morte