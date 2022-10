Brignone | ' Ho il fuoco dentro La coppa? Se ce l' ho già fatta una volta'

Virgilio Sport

Cominciò così, con quello scalpo prestigioso, la corsa al record di vittorie per una donna azzurra, che Federicaha centrato nell'ultima stagione, dapprima superando le 16 di Deborah ...Federicasi prepara come tutta la squadra azzurra alla nuova stagione con Coppa del Mondo e Mondiali. Se adesso sono qua, pronta per un'altra stagione è perché ho ancora ildentro, la ... Sci, Brignone: "Ho ancora il fuoco dentro" La regina del 2019-20 non si pone limiti: "Mai dire mai. La mia longevità Grazie a mamma e papà. E poi ci sono io, non mi risparmio mai" ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...