Senato | Toti | ‘Solidarietà all’amico La Russa’

(Di sabato 15 ottobre 2022) GENOVA – “Spiace constatare che per certa sinistra il significato di democrazia decada quando a vincere non sono loro. SolidarietàPresidente delIgnazio La Russa. Se ne faranno una ragione! Prima o poi…”. Così in un tweet il presidente della Regione Liguria, Giovanni(foto), a proposito delle minacce a Ignazio La Russa. L'articolo L'Opinionista.

Agenzia askanews

'Buon lavoro al neo presidente delIgnazio La Russa. Un politico capace e di grande esperienza, che sono certo sapra' essere una guida seria e responsabile per il. Ti aspettiamo presto nella tua Zoagli'. Lo scrive in una nota il presidente della Regione Liguria Giovanni ...... a Finale Ligure l'intervista aè solo su Forza Italia; "altro che trasmissione di promozione ... Alle 18.30 allo Snake bar di Roccavignale Francesca Coppo candidata ale Marco Chiriaco ... Senato, Toti: La Russa politico capace e di grande esperienza GENOVA - “Spiace constatare che per certa sinistra il significato di democrazia decada quando a vincere non sono loro. Solidarietà all'amico Presidente ...Superato lo scoglio dell’elezione dei presidenti di Camera e Senato riprende il toto-ministri per il futuro governo Meloni. L’ultima ...