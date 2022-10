Adnkronos

... in un altro tweet, venerdì mattina: "Abbiamoseguito il suo consiglio". IL PUNTO MILITARE GIORNO PER GIORNO 13 ottobre - Il Canada, la Germania e gli altri alleati dell'forniscono ...... che il presidente turco Erdogan, affinché convincano l'a riprendere i negoziati con la ... La tregua servirà ad addestrare i soldatimobilitati e rimpolpare gli arsenali, in vista di una ... Ucraina, appena mobilitati già morti: prime notizie di russi caduti Sempre condivisibili in sé, gli appelli alla pace mancano di tener conto della lampante aggressione, negata fino al giorno prima e condita di richiami storici agli albori della Russia ...(Adnkronos) – La mobilitazione parziale in Russia è stata annunciata il 21 settembre e già arrivano le notizie di primi coscritti morti al fronte, sottolineando come siano stati mandati a combattere c ...