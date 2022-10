Tale e quale show 2022 | Elena Ballerini è Celine Dion video e gallery

Leggi su ascoltitv

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Nella puntata del 14 ottobre di, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, abbiamo visto anche la conduttrice e cantantenei panni di, con la celeberrima canzone All by myself. La giuria delnt-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Mario Giordano” come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto. Nella prima parte della canzone ha tentato di imitare maggiormente la grande, però nelle parti alte è uscita tutta la sua voce e l’imitazione è andata perduta. Pur con qualche imprecisione, ha cantato comunque bene, vista la difficoltà del brano e del personaggio da imitare. ...