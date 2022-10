Questo ologramma di Zelensky non serve a nascondere dove si trova

Leggi su facta.news

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Il 12 ottobre 2022 è stato pubblicato su Twitter un video di 48 secondi che mostra il presidente ucraino Volodymyrdurante le riprese per la produzione di unche lo raffigura. Il filmato è accompagnato da un commento, scritto da chi ha pubblicato il tweet, che recita: «Abbiamo anche il VIDEO dell’eroe ucraino… sul campo di battaglia!!!SEI, in verità, ‘MBECILLE? P.s.: questi filmati SOLO i Russi potevano farli uscire!!! ERGO: qualche idea ce l’avreisiper davvero… COCAINOMAN!!!». Si tratta di un contenuto presentato senza il contesto necessario per la sua comprensione, che veicola una notizia falsa. Il video è reale ed è stato pubblicato il 28 giugno 2022 sul canale YouTube di Founders Forum, un gruppo di aziende che sostengono altri imprenditori nello ...