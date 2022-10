Manifestazione pace 5 Roma | frati di Assisi | “Ci sia più ampia unità”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 14 ottobre 2022) (Adnkronos) – ?Idiappoggiano lanazionale per lache si svolgeràil prossimo 5 novembre per chiedere lo stop della guerra in Ucraina. “Spero sia il più unitaria possibile – dice all’Adnkronos fra Marco Moroni, custode del Sacro Convento di– . Io la appoggio ma non andrò. Mi sembra che come religiosi non abbiamo questo compito. Spero che serva da pungolo. L’appello forte è per la messa al bando delle armi nucleari e per arrivare al negoziato. Anche noi daremo il nostro contributo”. Il custode, partendo dalle parole ?del presidente della Repubblica Sergio Mattarella pronunciate adlo scorso 4 ottobre, “quando ha ricordato che, democrazia e giustizia si costruiscono solo con strumenti di ...