Lutto per Harry Potter | è morto all’improvviso | fan disperati

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Gravissimoper i fan di: èuno degli attori più amati della saga fantasy. Purtroppo ad andarseneè stato Robbie Coltrane, attore interprete di Hagrid. A dare la notizia è stata la BBC con un lungo comunicato.Il suo nome all’anagrafe era Anthony Robert McMillian ed era nati a Rutherglen, in Scozia, nel 1950. Era un grande appassionato di musica e il suo nome d’arte è un tributo al sassofonista John Coltrane. Robbie ha iniziato a dedicarsi alla recitazione a vent’anni, lavorando soprattutto in teatro e nelle stand-up comedy. Ha ottenuto le prime parti in alcuni film come Mona Lisa e La Morte in diretta. Successivamente è stato il protagonista ...

Prima Lecco

nel mondo del cinema: l'attore scozzese Robbie Coltrane, notoaver interpretato Hagrid nella saga di Harry Potter, è morto all'età di 72 ...Di sicuro il ruolo più delicato, alla luce anche del recentela Regina Elisabetta, è quello di Imelda Staunton: ' Il bello, e spero di non dimostrare che si sbagliavano, è che le persone ... Commercianti in lutto per Giuseppe Figini, "E' stato una colonna" window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-75fadb93-81a5-3d7a-1bda-5ae96eee85 ...Lutto a Monte di Procida per la morte dell'ex preside Luigi Iannuzzi. Tanti i messaggi di cordoglio per la sua scomparsa. Tra questi c'è quello del sindaco Peppe Pugliese. "A nome mio personale e di t ...