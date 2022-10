Camera | Fontana | ' italiani devono recuperare orgoglio di quello che sono'

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Roma, 14 ott. (Adnkronos) - "Abbiamo il dovere di offrire aglila realtà del futuro possibile, l'di un Paese che è tra le sette maggiori economie del mondo, un Paese fondatore dell'Unione europea, creatore di bellezza e di gusto, con il patrimonio artistico più invidiato al mondo. Glihanno saputo rialzarsi dalla distruzione e dalle rovine della seconda Guerra mondiale e costruire uno spazio di democrazia e di libertà, di benessere economico grazie anche alla loro immensa creatività ed ingegnosità che ci ha resi famosi ed apprezzati in tutto il mondo. Serveun po' didiche siamo". Lo ha affermato il presidente della, Lorenzo, nel suo discorso di insediamento.

