Varato il prototipo di Luna Rossa | Sirena | “In cammino verso l’America’s Cup”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Cagliari – Scende in acqua ildiPrada Pirelli, un rivoluzionario progetto su cui fare ricerca e sviluppo in vista del nuovo AC75. Cagliari, 13 ottobre 2022 – E’ statooggi, alle ore 14.00 locali presso la base diPrada Pirelli, il futuristicocon il quale il team tornerà in mare. La navigazione con questa barca sarà fondamentale per i velisti e, in particolare, per il programma di ricerca e sviluppo che porterà al disegno del nuovo AC75 con cui si correrà la 37esima America’s Cup nel 2024 a Barcellona (Spagna). Miuccia Prada, madrina del varo, ha rotto la tradizionale bottiglia sulla prua dell’imbarcazione battezzandola. Al suo ...