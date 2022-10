Raimondo Todaro | succederà l’incredibile | “Assurdo!” | è la prima volta in assoluto ad Amici

Leggi su ck12

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Nelle ultime ore, è successo qualcosa che ha profondamente sconvolto il pubblico di. C’entra di nuovo: reazioni sconcertate(WittyTV)Negli ultimi anni,è entrato a far parte della grande squadra didi Maria de Filippi. Qui insegna i balli latino-americani ed è coach di ballo, accogliendo nella sua squadra anche danzatori di altri stili come modern e hip-hop. Questa edizione 2022/2023, però, si è aperta per lui in un modo molto turbolento. Aver incluso nella propria squadra Asia, che fin da subito ha ammesso di non aver potuto studiare danza, gli è costato una bufera di critiche da parte dei telespettatori e di Alessandra Celentano. Nelle ultime ore, poi, le anticipazioni della ...