Luna Rossa vara il prototipo! Il battesimo di Miuccia Prada | inizia il cammino verso la America’s Cup 2024

(Di giovedì 13 ottobre 2022) A Cagliari è statoto il prototipo di, ovvero la barca cheilche porterà allaCup. Non si tratta dello scafo che scenderà in acqua tra un paio di anni a Barcellona, ma di un’imbarcazione che permetterà a tutto il team di proseguire nello sviluppo di ricerca e della messa a punto delle vele, dei sistemi, delle linee di carena e delle derive. Sarà il modo per tornare ad allenarsi in acqua a 50 nodi, una sorta di transizione che porterà a disegnare l’AC75, ovvero l’imbarcazione che parteciperà alla prossima edizione della competizione sportiva più antica al mondo. Puntualizziamo: la barcata oggi non è né l’AC75 che prenderà parte alla Coppa America, né un AC40 che sarà propedeutico e che avranno a ...

Scende in acqua il prototipo diPrada Pirelli, un rivoluzionario progetto su cui fare ricerca e sviluppo in vista del nuovo AC75. E' stato varato oggi, alle ore 14.00 locali presso la base diPrada Pirelli, il ... "Io ti battezzo": con queste parole Miuccia Prada ha poi spaccato la bottiglia di rito per brindare al prototipo della nuova barca di Luna Rossa in vista del prossimo impegno: la Coppa America in prog ...varato a Cagliari il nuovo prototipo di Luna Rossa Prada, in vista dell'America's Cup in programma tra settembre e ottobre 2024 a Barcellona ...