Spread tra Btp e Bund tedeschi apre in rialzo a 236 | 7 punti

Apertura poco mossa per il differenzialeBtp e Bund decennali tedeschi, salito dai 236 punti della vigilia a 236,7 punti base. Invariato il rendimento annuo italiano al 4,657%. . 12 ottobre 2022Piazza Affari ieri ha chiuso in negativo a - 0,87% e loBtp e Bund decennali si è allargato a quota 239. La recessione non piace ai mercati, soprattutto se si intende curarla con la ... Spread tra Btp e Bund tedeschi chiude in calo a 228,4 punti (ANSA) - MILANO, 12 OTT - Apertura poco mossa per il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, salito dai 236 punti della vigilia a ...Le previsioni del Fondo Monetario Internazionale sconfortano le Borse - Piovono le vendite e Piazza affari è tra i listini più colpiti ...