Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Pierluigi Diaco, Elisa Isoardi, Alessandro Cattelan . D’accordo, la definizione è catastrofica però un po’ descrive la situazione di inizio stagione della rete cadetta di Viale Mazzini. I nuovi volti Pierluigi Diaco, Alessandro Cattelan, Elisa Isoardi e l’ultimo arrivato Paolo Conticini hanno provato, almeno una volta, l’onta del 2 virgola qualcosa (per la verità Cattelan è andato anche sotto). Ad andare male anche i documentari e alcuni film riempitivi proposti nelle ultime settimane. E pensare che nemmeno troppo tempo fa, nell’era Ventura-Santoro, il 2 davanti stava a significare 20%. Il paradosso è che i nuovi progetti già dalla presentazione dei palinsesti, per motivi differenti, mostravano dei limiti. Proprio in quell’occasione c’è stata l’unanimità dei vertici nel concordare lo stato moribondo di Rai2, che in realtà poi così disastrata non lo era, almeno non quanto adesso. ...