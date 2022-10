Lazio-Udinese | la designazione arbitrale

" DI GIOIA IV: PICCININI VAR: MARINI AVAR: GIALLATINIdomenica 16 ottobre ore 15 Arbitro: COLOMBO Assistenti: IMPERIALE " DI IORIO IV: MARINELLI VAR: IRRATI ...Commenta per primo Partenza sprint dellain questa Serie A. 20 punti e terzo posto in classifica, a - 3 dalla vetta, sono il quarto ... vedendosi soffiare il piazzamento in Champions dall'...Lazio-Udinese, in programma domenica alle 15, toccherà a Colombo di Como. Per Verona-Milan c’è invece Massa, a Sacchi Inter-Salernitana.Rinnovo Marusic – Uno dei giocatori simbolo della Lazio di Maurizio Sarri è senza dubbio Adam Marusic ... essere regolarmente in campo nella sfida di campionato contro l’Udinese.