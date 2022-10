Il numero di partecipanti possibili a un gruppo Whatsapp raddoppia

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Aumenta ildeiai gruppi. Se fino ad ora ilmassimo diche è stato possibile aggiungere a ogniè di 512, da ora in poi si. Chiunque, per qualunque ragione, scelga di creare comunità più ampie di quelle attuali potrà farlo. Ancora nulla a confronto però dei gruppi e dei canali Telegram, che possono contare su numeri decisamente più alti. Vediamo come cambia quindi, all’inseguimento di Telegram, e in che cosa rimane comunque diverso. LEGGI ANCHE >>>introduce la funzione per creare i link per le videochiamate da condividere con altri utenti Gruppi, test con 1024in ...

Nelle ultime edizioni si è registrata una crescita costante neldei, e nella qualità e quantità degli eventi proposti: oltre 100 mila ragazzi in presenza in 3 giorni nell'ultima ...Ai piccolidei laboratori, gratuiti e accessibili su prenotazione fino ad esaurimento ... Anche per le degustazioni occorre prenotarsi, chiamando il366 5752531 o scrivendo a eca.cn@...WhatsApp starebbe testando una modifica dei propri gruppi raddoppiando il numero dei partecipanti dagli attuali 512 a 1024. La nuova funzionalità non è stata rilasciata e non ci sono ancora certezze s ...Per verificare se la nuova opzione è già attiva anche per voi (ovviamente nel caso di una release beta), non dovete far altro che provare a creare un nuovo gruppo per visualizzare il numero massimo di ...