PostePay e Mastercard al lavoro su lancio Request to pay

(Di martedì 11 ottobre 2022) (Adnkronos) –, azienda tecnologica internazionale che opera nel settore dei pagamenti, e, società del Gruppo Poste Italiane, annunciano che stanno lavorando insieme alin Italia della soluzione “to Pay” (Rtp). Lo comunica una nota. “to Pay” consente di richiedere il pagamento di un bene o di un servizio, in modalità digitale ed in tempo reale. L’acquirente che riceve la richiesta sul proprio device mobile o web, può scegliere se accettarla e procedere così al pagamento. La soluzione è applicabile in diversi ambiti di business – e occasioni d’uso, rispondendo alle esigenze dei consumatori – dai pagamenti online a quelli ricorrenti di fatture o bollette e di tributi, passando per lo scambio di fondi tra persone, sottolinea la nota. La partnership ha ...

