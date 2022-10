No! Le fiamme dei fornelli arancioni non sono una «truffa dello Stato» che “diluisce” il gas

Leggi su open.online

(Di martedì 11 ottobre 2022) Circola un confronto fotografico con due immagini dove viene mostrato lo stesso piano cottura: in quella superiore la fiamma generata daiè azzurra, mentre in quella inferiore ha delle sfumature che tendono all’arancione. Chi condivide il confronto sostiene che la differenza sia il sintomo di una «», che “diluirebbe” il gas per risparmiarne. Il post fa leva sull’apprensione creatasi nelle ultime settimane sui possibili razionamenti dell’idrocarburo se nel corso del prossimo inverno la Russia dovesse interrompere del tutto l’invio delle proprie forniture. Per chi ha fretta Se legialle anziché blu, non significa che è in corso una. Semplicemente il combustibile (il gas) e il comburente (l’ossigeno) non ...