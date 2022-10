Intossicati dopo aver mangiato spinaci | paziente più grave lascia la rianimazione

(Di martedì 11 ottobre 2022)l’esito delle analisi sui lotti disequestrati, arriva la notizia della dimissione dal reparto didelpiùricoverato per intossicazione all’ospedale di Giugliano. L’uomo, un 44enne, era stato trasferito dal nosocomio di Pozzuoli, Santa Maria delle Grazie, a quello di Giugliano perché le sue condizioni erano più critiche rispetto a L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

