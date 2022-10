Alla fine Google Pixel 6 Pro non avrà lo sblocco con il viso

Adnkronos

È un momento di svolta per il Vecchio Continente: al bando dei motori diesel e benzina dal 2035 si uniscono gli ingenti fondi stanziati dal Recovery Fund per accelerare la transizione alla mobilità so ...Alla fine della quarta settimana di proteste che hanno travolto l’Iran dalla morte di Mahsa Amini, dopo le manifestazioni, le mobilitazioni studentesche e gli scioperi in Kurdistan, entrano in gioco i ...