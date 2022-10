Un paio di cuffie uniche | anche per il loro costo | ben €10 000 per avere questo ‘gioiello’

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Per celebrare il sessantesimo anno di attività, la società giapponese Audio-Technica propone al mercato un modello didavvero unico: disponibile in edizione limitata per 100 pezzi, sono il risultato della massima espressione di livello tecnologico raggiungibile unito ad eccellenza artistica di pregio. Ecco tutti i dettagli. Fonte: audio-tecnica.com – Computermagazine.itIl modello é stato battezzato ATH-W2022 ed é davvero unico nel suo genere. E’ stato ideato e realizzato dalla storica società giapponese Audio-Technica, fondata da Hideo Matsushita nel 1962 a Tokyo, per celebrare il sessantesimo anno di attività della compagnia. Un’edizione limitata di 100 pezzi, dipinti a mano rispettando i principi dello stile e dell’arte giapponese Maki-e, con padiglioni realizzati in mizume, la betulla giapponese, e rifiniture in lacca urushi. E, in termini ...

