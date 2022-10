Ucraina | allarme in tutto il paese per gli attacchi russi

Il presidente ucraino Volodymyr Zekensky ha scritto sui social che c'è un "aereo in tutta l'" e non solo a Kiev a Dnipro, denunciando "missili che ci stanno colpendo". Sui social sono ...Le sirene diantiaereo sono risuonate diverse decine di minuti prima delle detonazioni. ... L'ultimo attacco russo contro la capitalerisale al 26 giugno scorso. Secondo Anton ...Allarme in tutta l’Ucraina per i nuovi attacchi russi. Gli attacchi sono iniziato come risposta all'esplosione sul ponte della Crimea.“L’allarme antiaereo non cessa in tutta l’Ucraina. Ci sono attacchi missilistici. Sfortunatamente, ci sono morti e feriti. Vi chiedo: non lasciate i rifugi. Prenditi cura di te stesso e dei tuoi cari.