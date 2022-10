Tina Cipollari nozze annullate | perchè è saltato il matrimonio

Perchél'ha subito voluta stuzzicare dicendo che è strano, per una donna come Gemma che si commuove per tutto, che non abbia versato neanche una lacrima per delle immagini così ...A notarlo è statache ha lanciato una frecciatina alla dama di Torino. ' Lei si commuove per tutti i matrimoni, fidanzamenti e scelte. Stranamente oggi non si è emozionata', le parole ...Nella puntata di Uomini e Donne di oggi, lunedì 10 ottobre, Isabella Ricci e Fabio Mantovani sono tornati nel parterre del dating show dove insieme ...Il ritorno dell'ex dama, con il suo neo marito Fabio Mantovani, nel corso della puntata del 10 ottobre 2022 scuote alcuni protagonisti ...