Landini | ora soluzioni condivise C’è anche Conte nella piazza Cgil

(Di domenica 9 ottobre 2022) Il vicepresidente della Camera Rampelli (FdI) tra i leadersede del sindacato. Il segretario: «Non abbiamo alcuna pregiudiziale, giudichiamo tutti per quello che fanno. Ma noi non abbiamo intenzione di fare i servi sciocchi di nessuno»

la mission sembra cambiata. L'obiettivo di Carlo Calenda è diventato quello di demolire il ... MAURIZIOIn piazza per il lavoro, un fisco equo ' che faccia pagare meno tasse a chi le paga ', ...... a cui si sono subito accodati i politici chesaranno costretti a fare opposizione. In alcuni ... Voluta dal segretario del sindacato, Maurizio, per rimettere il lavoro al centro del ...(Adnkronos) – Max Verstappen con la sua Red Bull ha vinto il Gp del Giappone di F1 dopo la bandiera rossa e la ripartenza dopo due ore di interruzione dietro ... Nono posto per Nicholas Latifi e ...Roma 8 ottobre 2022. Mentre il corteo arrivava a Piazza del Popolo, metà dei manifestanti era ancora in attesa di partire dal concentramento in Piazza della Repubblica. La Cgil ha risposto compatta – ...