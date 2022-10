Astana | in finale trionfa Djokovic su Tsitsipas | gli highlights

Novak Djokovic conquista inadil titolo ATP numero 90 della sua carriera, battendo per 6 - 3, 6 - 4 il greco Stefanos ...... 6 - 3, 6 - 4 è il risultatodel torneo 500 a favore del serbo, che conquista il titolo numero 90 della sua carriera. In due settimane, dunque, il nuovo campione dell'Open conquista 750 ...Ha impiegato poco più di un’ora (1 h e 16 minuti) Djokovic per laurearsi campione dell’Atp 500 di Astana: 6-3; 6-4 il punteggio al termine della finale. È sembrato di vedere una finale di un Grande ...All’Astana Open, Novak Djokovic si prende tutto. Il tennista di Belgrado conquista il secondo titolo consecutivo, dopo il successo arrivato a Tel Aviv. In terra kazaka, l’ex numero uno del mondo si im ...