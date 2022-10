Amadeus | l’accorato appello | i fan si stringono intorno a lui

Leggi su altranotizia

(Di domenica 9 ottobre 2022)lancia un accoratoche i fan accolgono subitaneamente. Si prospetta una stagione televisiva intensa per. Difatti, dal 27 settembre ha ripreso la conduzione dell’amatissimo access prime – time I Soliti Ignoti per non parlare di Arena Suzuki ’60, ’70, ’80 e ’90! E che dire del Festival di Sanremo 2023, di cui ormai iniziano a muoversi le prime indiscrezioni.– Altranotizia.it-(Fonte: Google)Attualmente però il conduttore è particolarmente interessato ad una situazione che gli sta molto a cuore tanto da condividerla e azzardare così a una drammatica richiesta, davanti a tutto il suo pubblico. Un momento di forte emotività e commozione a cui i fan hanno risposto a gran voce., i fan sia ...