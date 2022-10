Sassuolo - Inter | le pagelle | Onana | esordio da 6 | 5 Pinamonti non va | 5

Bello e possibile, ma concretezza poca e cinismo zero. La tenerezza della gioventù, dei sogni e delle speranze. L'lo punisce con ferocia. il peggiore il migliore 6 consigli Abbiamo qualche dubbio sulla sua co - responsabilità in occasione del secondo gol di Dzeko: poteva tentare l'uscita Gli interventi su ...Commenta per primo L'torna alla vittoria in campionato battendo 2 - 1 il. Apre il match Dzeko al 44', poi il pari Frattesi al 60', infine di nuovo Dzeko al 75' chiude i conti. Per il bosniaco gol 100 e 101 ...Sassuolo, le parole di Dionisi al termine della partita persa contro l'Inter: "Non meritavano di vincere. Ce la siamo giocata alla pari per 70 minuti, sono d’accordo con i commenti in studio: questa p ...Il bosniaco sale a 101 gol in Serie A Nerazzurri in vantaggio sul finire del primo tempo con Dzeko al 45', pareggio di Frattesi al 60' e rete ancora di Dzeko che firma la sua doppietta al 75'. Il ...