Nutella racconta storie e scoperte dal 1964 a oggi | ecco quali

Leggi su lopinionista

(Di sabato 8 ottobre 2022) 59 vasetti che, anno dopo anno, celebrano grandi e piccoli avvenimenti,scientifiche e curiosità, selezionati in collaborazione con ANSA Fin dalla sua nascita,® ispira le persone a vivere il lato bello della vita, ricordando che a volte basta guardarsi intorno e soffermarsi su ciò che ci circonda, per essere felici. Ed è proprio da questa mission che nasce la Limited Edition “® Con Te”: una vera e propria collezione di grandi e piccoli fatti accaduti nel mondo a partire dalad, che hanno arricchito le nostre vite e che possono rievocare, in ognuno di noi, le emozioni e i ricordi legati a quegli anni. I 59 vasettino viaggi,scientifiche, invenzioni e tante altre curiosità che offriranno l’opportunità, soprattutto ai ...