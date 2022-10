Incidente in A4 | morti 6 ragazzi disabili e il loro accompagnatore

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 8 ottobre 2022) Nuova strage sull'autostrada A4, nel tratto veneto, da Mestre in direzione di Trieste. Un furgone che trasportava un gruppo dida Riccione ha investito un tir che procedeva a bassa velocità a causa di rallentamenti. Sono sei le persone decedute e una quella rimasta ferita gravemente nel sinistro avvenuto all'altezza del casello di San Donà/Noventa di Piave, nel tratto autostradale a tre corsie.I Vigili del fuoco arrivati sul posto dai distaccamenti di San Donà di Piave, Motta di Livenza e Mestre hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto le persone a bordo. Il medico del Suem ha dovuto dichiarare la morte di 6 persone; un passeggero è stato stabilizzato e trasferito in gravi condizioni in ospedale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, arrivati da San Donà, Motta di Livenza e Mestre, che hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto l’autista e altre ...