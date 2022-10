Formula 1 - Pierre Gasly il sostituto di Alonso alla Alpine

Leggi su quattroruote

(Di sabato 8 ottobre 2022) Un altro tassello del mercato piloti 2023 va a definirsi:sarà ildi Fernandonel 2023. Se ne è parlato per settimane ma nella notte italiana è arrivata la conferma ufficiale. Nazionale francese. Luca De Meo, ceo del Gruppo Renault, terrà a battesimo per il 2023 una squadra totalmente francese, dal marchioformazione di piloti, fino al motore. E poco importa se tra Esteban Ocon enon scorre più buon sangue: i due saranno chiamati a lavorare per il bene del team diretto da Otmar Szafnauer per continuare nel lungo viaggio verso la vittoria del titolo. Perinizia la seconda parte della sua carriera: dal 2017 a oggi ha sempre corso, infatti, per un team ...