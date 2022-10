Calcio | Serie A Dionisi ' Alla pari per 70' | pari sarebbe stato giusto'

Sassuolo - Inter, la cronaca della partita Dopo i primi 45 minuti, i nerazzurri si portano avanti con una zampata di Dzeko sud'angolo. Per il bosniaco è il centesimo gol inA, il terzo ...4 - 0- LIGUE 1 21:00 Angers - Marsiglia 0 - 3B 20:30 Cosenza - Como 3 - 1A 15:00 Napoli - Torino 3 - 1 18:00 Inter - Roma 1 - 2 20:45 Empoli - Milan 1 - 3 ...Il tecnico del Sassuolo dopo il pari con l'Inter "Soddisfatto dell'atteggiamento" REGGIO EMILIA (ITALPRESS) - "Sono dispiaciuto, ce la siamo giocati alla pari per 70 minuti, poi è mancato ...SERIE A - Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di DAZN subito dopo la partita vinta dai nerazzurri in casa del Sassuolo: il mister nerazzurro ha analizzato il match e i singoli che si sono visti di ...