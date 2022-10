Lavrov addossa all' Ucraina la colpa di un possibile attacco nucleare | Ci vogliono intimidire

Leggi su iltempo

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Per Sergey, il potente ministro degli Esteri russo, il rischio di unutilizzo di armi atomiche èdell'. Già, proprio così. Secondola responsabilità sarebbe dell'che non possiede neanche un ordigno. "Non possono passare sotto silenzio le discussioni sul tema deluso delle armi nucleari intensificatesi negli ultimi tempi. Soprattutto non possiamo tacere sulle azioni sconsiderate del regime di Kiev, che mirano a creare rischi nell'uso di vari tipi di armi di distruzione di massa", ha detto il ministro degli Esteri russo. Insomma, se la Russia userà armi atomiche, anche tattiche, lanon sarà del regime guidato da Vladimir Putin. Secondo questa teoria, ...