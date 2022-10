Allegri su Milan-Juventus | Serve personalità Loro sono meglio di noi

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Giornata di vigilia di, in scena domani alle 18 a San Siro. Massimiliano, allenatore della, ha parlato della gara in conferenza stampa.Il tecnico dei bianconeri ha...

Sale nel frattempo l'attesa per- Juve e Sassuolo - Inter di domani e con esse per le scelte di formazione di Pioli,e Inzaghi.Manca sempre meno al fischio d'inizio di- Juventus , con i bianconeri che vogliono dare ...per provare ad imprimere una sterzata importante ad una stagione che vede gli uomini diancora ...Preoccupato dalla catena di sinistra del Milan E' una delle domande poste in conferenza stampa a Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus che alla vigilia della sfida di San Siro contro il ...Il tecnico ha diramato la lista completa dei bianconeri scelti per la sfida contro la squadra di Pioli, in programma sabato 8 ottobre alle ore 18:00 al San Siro ...