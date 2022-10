Ascolti di Sopravvissuti su Rai 1 (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Quali sono gli ? Scopri tutti i dettagli sui numeri della fiction con Lino Guanciale. Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Quali sono gli ? Scopri tutti i dettagli sui numeri della fiction con Lino Guanciale. Tvserial.it.

isabellaap197 : RT @Whatever__11: Certo, calcolando anche l’anteprima su RaiPlay, gli ascolti in ogni caso sono buoni, però sul serio meriterebbe gli stess… - infoitcultura : Ascolti tv di lunedì 3 ottobre 2022. Sfida tra Sopravvissuti e Grande Fratello Vip - MGT6025 : Ascolti tv, il “caso Marco Bellavia” tiene incollati più di di 3 milioni di telespettatori: il Gf Vip batte così la… - b_causeitsyou : RT @Iperborea_: Speriamo che da lunedì prossimo Sopravvissuti abbia ascolti più alti, pur non essendo propriamente nel target di Rai1. Perc… - angiii07_ : RT @imironicc: Per gli ascolti di Sopravvissuti nulla da dire, è abbastanza un buon risultato considerando che in molti l'hanno vista in an… -