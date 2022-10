Stankovic: «Sampdoria? Essere qui un grande successo per me» (Di martedì 4 ottobre 2022) Dejan Stankovic ha rilasciato le prime dichiarazioni da allenatore della Sampdoria a Primo Canale Dejan Stankovic ha rilasciato le prime dichiarazioni da allenatore della Sampdoria a Primo Canale. Le sue dichiarazioni: «Mi ricordo la storia della grande Sampdoria e avrei voluto Essere in campo a Sofia nella semifinale di Champions ma ero troppo piccolo. Per me l’approdo alla Sampdoria è un grande successo. La situazione non mi spaventa, mi basta la storia del club: sono contento dei giocatori a disposizione». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 ottobre 2022) Dejanha rilasciato le prime dichiarazioni da allenatore dellaa Primo Canale Dejanha rilasciato le prime dichiarazioni da allenatore dellaa Primo Canale. Le sue dichiarazioni: «Mi ricordo la storia dellae avrei volutoin campo a Sofia nella semifinale di Champions ma ero troppo piccolo. Per me l’approdo allaè un. La situazione non mi spaventa, mi basta la storia del club: sono contento dei giocatori a disposizione». L'articolo proviene da Calcio News 24.

