(Di martedì 4 ottobre 2022) Continua il programma del campionato turco, le prime partite della stagione sono state già molto importanti. Sorprese in vetta alla classifica con Basaksehir, Adana, Konyaspor e Galatasaray a 17 punti, a 15 il Besiktas e a 14 il Fenerbahce. La delusione più grande dell’inizio di stagione è sicuramente il, squadra allenata da Andrea. La prima parte di campionato è stata disastrosa perallenatore dellache in 7 partite ha conquistato appena 6 punti, una media da retrocessione. La squadra ha vinto appena una volta, il 4-1 contro l’Ankaragucu. Poi 3 pareggi e 3 sconfitte. Ilnon vince da quattro giornate e la situazione di classifica è già preoccupante tanto che la posizione dell’allenatore è a. La zona retrocessione è distante appena due ...

CalcioWeb

... soprattutto nel secondo, nel quale l'Atlantide Pallavolo Brescia è protagonista di un... Totale: 1h 42 Ildelle 6 Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere ogni giorno, orario aperitivo,...terrificante per la Juventus che sta vivendo una situazione a dir poco complessa e tutta da ... Aveva un play comeoltre a Marchisio, Pogba e Vidal". Secondo Maifredi inoltre la Juventus ... Pirlo, avvio disastroso al Karagümruk: l’ex Juventus già a rischio esonero Contiunua il programma del campionato turco, le prime partite della stagione sono state già molto importanti. Sorprese in vetta alla classifica con Basaksehir, Adana, Konyaspor e Galatasaray a 17 punt ...Per continuare a fornirti un’informazione di qualità: • Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Il numero 8 stampato sulla maglia non è l’unico ...