Napoli, Raspadori: 'La fiducia di Spalletti fa la differenza. Continuiamo con questo spirito' (Di martedì 4 ottobre 2022) Giacomo Raspadori, protagonista di un momento straordinario al Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il 6-1 dell'Amsterdam... Leggi su calciomercato (Di martedì 4 ottobre 2022) Giacomo, protagonista di un momento straordinario al, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il 6-1 dell'Amsterdam...

CBSSportsGolazo : Giacomo Raspadori heads Napoli back in it. ?? - SkySport : AJAX-NAPOLI 1-6 Risultato finale ? ? #Kudus (9') ? #Raspadori (18') ? #DiLorenzo (33') ? #Zielinski (45') ?… - anperillo : Un #Napoli così grande e bello da lasciare senza fiato??Stracciato l’#Ajax, così come fatto col #Liverpool. Grandis… - Corriere : Napoli, lezione di calcio all’Ajax: sei gol, doppietta di Raspadori - pulcinella77 : RT @lucacerchione: #Napoli • 1ª italiana a segnare + 10 gol in prime 3 giornate #UCL; • Unica squadra italiana ad aver segnato 6 gol a #Joh… -