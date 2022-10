«Un’ondata di speranza contro la strategia dell’odio»

(Di domenica 2 ottobre 2022) Marcia Tiburi, scrittrice, filosofa femminista brasiliana si trova in esilio a Parigi per i continui attacchi da parte di gruppi violenti come il Movimento Brasil Livre. Oggi guarda alle elezioni L'articolo proviene da il manifesto.

Sorgizzata : L'unica cosa che però mi ha colpito positivamente è stato vedere l'ondata di sostegno a Marco(qua su Twitter in par… - MauMilano : @mraffa1946 Abbiamo visto risultati simili con Berlusconi,Renzi con i 5s se ogni volta che un partito prende molti… - fabry_il_bomber : @GiovaQuez Follia. Ormai anche Speranza è diventato un aperturista. Oggi oltre 44000 casi e sono in aumento da 8 gi… - SperanzaNada : CARI ITALIANI ! MA VOI RENDETE CONTO CHE SUL COMANDO DEI CRIMINI NWO Giorgia Meloni nel corso del suo intervento al… - flaviaschwarz42 : @GiorgioPiborgo @LucioMalan ...ed é esattamente ciò che ha fatto Speranza, una seconda ondata potrebbe dare un'altr… -

...lavoro e del peso e della fatica di essere "portatori di"... Per quanto ce lo potessimo aspettare, fa comunquecerto ...avanzate e nei paesi in via di sviluppo sta creando'altradi ......il piccolo per la seconda volta L'episodio ha sollevato... nelladi individuare i responsabili di questo furto. ...