Caos Indonesia, scontri e morti in una partita di calcio (Di domenica 2 ottobre 2022) scontri, tanti morti e danni, in Indonesia è scoppiato il Caos dopo una partita di calcio con numeri spaventosi. Secondo quanto riportato da Ansa, sarebbero al momento 182 i morti a seguito di un'invasione di campo al termine della sfida sentita tra Arema Fc e Persebaya Surabaya. In 3000 avrebbero invaso il campo e con il lancio dei lacrimogeni da parte della Polizia si sarebbe scatenato il Caos. Incendiate diverse camionette delle forze dell'ordine oltre ai tanti morti trovati al termine del fuggi fuggi generale.

