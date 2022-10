VIDEO Moto2, GP Thailandia 2022: highlights e sintesi delle qualifiche. Arbolino in prima fila (Di sabato 1 ottobre 2022) Somkiat Chantra ha fatto impazzire il pubblico locale quest’oggi nelle qualifiche del Gran Premio di Thailandia. Il centauro di Honda Asia partirà dalla prima casella dello schieramento domani, abile nella Q2 a precedere il nostro Tony Arbolino (Marc VDS). Il portacolori della compagine belga ha saputo conquistare la prima fila davanti al giapponese Ai Ogura (Honda Asia), determinato in questo fine settimana a prendere il controllo della graduatoria assoluta sullo spagnolo Augusto Fernandez. Sessione deludente per l’iberico di KTM che partirà solamente dall’ottava casella alle spalle del britannico Jake Dixon (Aspar) e di Alonso Lopez (Speed Up). Il leader del Mondiale dovrà cercare di recuperare al fine di respingere il nipponico che ha primeggiato settimana scorsa a Motegi. Foto. ... Leggi su oasport (Di sabato 1 ottobre 2022) Somkiat Chantra ha fatto impazzire il pubblico locale quest’oggi nelledel Gran Premio di. Il centauro di Honda Asia partirà dallacasella dello schieramento domani, abile nella Q2 a precedere il nostro Tony(Marc VDS). Il portacolori della compagine belga ha saputo conquistare ladavanti al giapponese Ai Ogura (Honda Asia), determinato in questo fine settimana a prendere il controllo della graduatoria assoluta sullo spagnolo Augusto Fernandez. Sessione deludente per l’iberico di KTM che partirà solamente dall’ottava casella alle spalle del britannico Jake Dixon (Aspar) e di Alonso Lopez (Speed Up). Il leader del Mondiale dovrà cercare di recuperare al fine di respingere il nipponico che ha primeggiato settimana scorsa a Motegi. Foto. ...

enricofrasca3 : RT @CUPRA_it: Il motomondiale non si ferma, proprio come la passione e la voglia di correre del @VR46RacingTeam. Il circuito di Buriram sar… - GaudinGaelle : RT @CanalplusMotoGP: Niccolo Antonelli qui chute ?? #ThaiGP #Moto2 - buddog13 : RT @CanalplusMotoGP: Niccolo Antonelli qui chute ?? #ThaiGP #Moto2 - CanalplusMotoGP : Niccolo Antonelli qui chute ?? #ThaiGP #Moto2 - Enricofrasca3g1 : RT @CUPRA_it: Il motomondiale non si ferma, proprio come la passione e la voglia di correre del @VR46RacingTeam. Il circuito di Buriram sar… -