Inter Roma 1-1 LIVE: Asllani vicino al gol

Allo stadio San Siro, il match valido per l'8ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Inter e Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

Allo stadio San Siro, Inter e Roma si affrontano nel match valido per l'8ª giornata della Serie A 2022/23.

Sintesi Inter Roma 1-1 MOVIOLA

Fischio d'inizio – Si parte!

5? Tentativo Inter – Lautaro colpisce di testa sul cross di Calhanoglu, ma Rui Patricio blocca senza problemi.

11? GOL ANNULLATO – Dzeko trova il destro vincente, ma il gol viene annullato dal VAR per posizione di fuorigioco.

21? Occasione Inter – Fantastica conclusione di Calhanoglu dalla distanza, palla al lato di un soffio.

30? GOL DELL'Inter – Rete di Dimarco, bravissimo a farsi ...

