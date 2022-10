DIRETTA F1, GP Singapore 2022 LIVE: si parte alle 15.00 con il Q1, pista in miglioramento (Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.53 L’esito delle qualifiche è molto importante di norma a Singapore, anche se le previsioni meteo per domani non escludono l’arrivo della pioggia a Marina Bay. Variabile che potrebbe rendere la gara molto più incerta e di difficile gestione per team e piloti. 14.50 CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI: 1 RED BULL RACING RBPT 5452 FERRARI 406 3 MERCEDES 371 4 ALPINE RENAULT 125 5 MCLAREN MERCEDES 107 6 ALFA ROMEO FERRARI 52 7 HAAS FERRARI 34 8 ALPHATAURI RBPT 33 9 ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 25 10 WILLIAMS MERCEDES 6 14.47 CLASSIFICA MONDIALE PILOTI: 1 Max Verstappen NED RED BULL RACING RBPT 3352 Charles Leclerc MON FERRARI 219 3 Sergio Perez MEX RED BULL RACING RBPT 210 4 George Russell GBR MERCEDES 2035 Carlos Sainz ESP FERRARI 187 6 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 168 7 Lando Norris GBR MCLAREN ... Leggi su oasport (Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.53 L’esito delle qualifiche è molto importante di norma a, anche se le previsioni meteo per domani non escludono l’arrivo della pioggia a Marina Bay. Variabile che potrebbe rendere la gara molto più incerta e di difficile gestione per team e piloti. 14.50 CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI: 1 RED BULL RACING RBPT 5452 FERRARI 406 3 MERCEDES 371 4 ALPINE RENAULT 125 5 MCLAREN MERCEDES 107 6 ALFA ROMEO FERRARI 52 7 HAAS FERRARI 34 8 ALPHATAURI RBPT 33 9 ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 25 10 WILLIAMS MERCEDES 6 14.47 CLASSIFICA MONDIALE PILOTI: 1 Max Verstappen NED RED BULL RACING RBPT 3352 Charles Leclerc MON FERRARI 219 3 Sergio Perez MEX RED BULL RACING RBPT 210 4 George Russell GBR MERCEDES 2035 Carlos Sainz ESP FERRARI 187 6 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 168 7 Lando Norris GBR MCLAREN ...

SkySportF1 : ? LECLERC FIRMA le #FP3 a Singapore ?? Alonso in top 5, Mercedes lontane I risultati ? - F1ingenerale_ : Tempo di Qualifiche, segui la nostra cronaca ???????? #F1inGenerale #SingaporeGP - SkySport : RT @SkySportF1: LIVE le qualifiche su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW #SkyMotori #F1 #Formula1 #SingaporeG… - SkySportF1 : LIVE le qualifiche su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW #SkyMotori #F1 #Formula1… - MaraJbRomano : ??Qualifiche GP #Singapore, commento in diretta streaming ?? Chi farà la pole? ?? Segui la diretta qui A cura di Mar… -