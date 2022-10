Caos a Cuba | città al buio

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 1 ottobre 2022) Neymar si difende dalle accuse di essere un fascista “Parlano di democrazia e tante cose, ma quando qualcuno ha un’opinione diversa, viene attaccato dalle stesse persone che parlano di democrazia”. Neymar è una figura che polarizza e divide. C’è chi lo ama e chi lo odia. I suoi hater sono pesanti, affiancati dai media sportivi che non gli hanno mai perdonato certe sciocchezze extra-sportive. Ma da due giorni la stampa occidentale e i suoi hater hanno un nuovo motivo per odiarlo: sostiene Bolsonaro. Come osa Neymar sostenere l'”estrema destra” Bolsonaro? Perché non appoggia invece Lula? Neymar aveva fatto un ballo su TikTok chiedendo ai brasiliani di votare per la 22, la lista di Bolsonaro e da allora è nell’occhio del ciclone perché la stampa e i progressisti di mezzo mondo lo stanno attaccando, dandogli del fascista. Elezioni in Brasile: come si è politicizzata la famosa maglia giallo ...