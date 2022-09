MotoGP, GP Thailandia 2022 in tv: programma, date, orari e diretta streaming (Di venerdì 30 settembre 2022) Il programma completo con le date e gli orari per il Gran Premio di Thailandia, valevole per il sedicesimo appuntamento del Motomondiale 2022, in programma da venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre. Giovedì 29 settembre avrà luogo come di consueto la conferenza stampa dei piloti, che presenteranno il weekend. Venerdì 30 si scende in pista per le prime due sessioni di prove libere, una in programma alle ore 5:50 e la seconda alle ore 10:05. Sabato 1 ottobre, alle ore 5:50, avranno luogo le prove libere 3. Nel pomeriggio si torna in pista per la quarta sessione di prove libere (alle ore 9:25) e per le qualifiche (alle ore 10:05). Domenica 2 warm-up alle ore 5:40 e gara alle ore 10. Tutto il Gran Premio di Thailandia sarà trasmesso sui canali di Sky ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 settembre 2022) Ilcompleto con lee gliper il Gran Premio di, valevole per il sedicesimo appuntamento del Motomondiale, inda venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre. Giovedì 29 settembre avrà luogo come di consueto la conferenza stampa dei piloti, che presenteranno il weekend. Venerdì 30 si scende in pista per le prime due sessioni di prove libere, una inalle ore 5:50 e la seconda alle ore 10:05. Sabato 1 ottobre, alle ore 5:50, avranno luogo le prove libere 3. Nel pomeriggio si torna in pista per la quarta sessione di prove libere (alle ore 9:25) e per le qualifiche (alle ore 10:05). Domenica 2 warm-up alle ore 5:40 e gara alle ore 10. Tutto il Gran Premio disarà trasmesso sui canali di Sky ...

